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ПОЛІТИКА

Кулеба закликав прискорити початок тренувань на F-16

28 квітня 2023, 16:11
Кулеба закликав прискорити початок тренувань на F-16
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
За його словами, для Україні потрібні не лише системи ППО, якими з нею вже поділилися друзі, але і бойові літаки.

Початок тренувань українських пілотів на F-16 - прискорить передачу винищувачів Україні. Для того, щоб скинути росію з неба, нашій країні потрібні не лише ППО, але й бойова авіація.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції, пише ЄП.

"Хоч ми і перебуваємо у морській столиці (Одеса, - ред,), але говорили й про небо. Був гарний брифінг віцеадмірала Неїжпапи, командувача ВМС України, де він говорив про важливість F-16 та загалом західних літаків для забезпечення безпеки над Чорним морем", - розповів міністр.

За словами Кулеби, він також особисто звернувся до союзників України, які є операторами сучасних бойових літаків, в тому числі F-16, з прохання докласти зусиль для пришвидшення початку тренування наших пілотів на літаках, оскільки це, зі свого боку, призведе до їх передачі нашій країні.

"Ми повинні скинути росію з неба. Для цього нам потрібні не лише системи ППО, якими з нами вже поділилися друзі, але й бойові літаки. Бойові літаки потрібні нам для прикриття бригад, які підуть в контрнаступ. Бойові літаки потрібні для захисту Чорного моря і прибережних територій. Тому сьогодні багато про це говорили і маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання і я їм за це вдячний", - додав міністр.

війнатренуванняКулебаF-16

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