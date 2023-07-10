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Кулеба закликав Шольца не повторювати помилку Меркель – Bild

10 липня 2023, 20:43
Кулеба закликав Шольца не повторювати помилку Меркель – Bild
Фото: РБК-Україна
Дмитро Кулеба закликав уряд ФРН не блокувати вступ України до НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд ФРН не блокувати вступ України до НАТО, як це вже було у 2008 році.

Про це пише Bild із посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу ARD у понеділок.

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, яких припустилася Меркель у 2008 році", – вказав глава українського МЗС.

За словами Кулеби, за якнайшвидший вступ України до НАТО вже висловилася переважна більшість членів військового блоку. А за даними Bild, уряди США та Німеччини мають намір блокувати заявку України на вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, і готові повернутися до неї лише після війни. Уряд Олафа Шольца наполягає на недоречності будь-яких формулювань про те, що Україна "майже вступила до НАТО".

На саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня країни Альянсу розглянуть пакет із трьох пунктів, спрямованих на допомогу Україні та наближення її членства.

Нагадаємо, 10 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

 
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