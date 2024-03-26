Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кулеба закликав союзників не зволікати із поставками ППО

26 березня 2024, 14:33
Кулеба закликав союзників не зволікати із поставками ППО
Фото: з вільних джерел
Дипломат зауважив, що ці системи змогли б захистити не лише життя людей, а й економіку країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, не підбираючи слів закликав союзників не зволікати із поставками систем ППО, які терміново потрібні країні для відбиття зростаючих ракетних атак росії.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.

Передайте нам ці кляті Patriots”, – сказав Кулеба. 

Американські ракети “земля-повітря” Patriot є найкращою системою захисту для боротьби з балістичними ракетами, які останніми днями все більше використовуються росією проти України.

Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriots, ми б змогли захистити від руйнування не лише життя наших людей, а й нашу економіку”, — додав він.

Для киян чудово зрозуміла необхідність такого захисту. Лише за годину до зустрічі Кулеби з Politico в міністерстві закордонних справ у понеділок українська столиця зазнала удару російських балістичних ракет. Ракети були перехоплені засобами ППО Patriot. Але дев'ять людей, у тому числі дівчина-підліток, все одно постраждали від падіння уламків, у тому числі в районі, де знаходився Кулеба.

ракетиКулебаППОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється