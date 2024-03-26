Кулеба закликав союзників не зволікати із поставками ППО

Дипломат зауважив, що ці системи змогли б захистити не лише життя людей, а й економіку країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, не підбираючи слів закликав союзників не зволікати із поставками систем ППО, які терміново потрібні країні для відбиття зростаючих ракетних атак росії.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.

“Передайте нам ці кляті Patriots”, – сказав Кулеба.

Американські ракети “земля-повітря” Patriot є найкращою системою захисту для боротьби з балістичними ракетами, які останніми днями все більше використовуються росією проти України.

“Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriots, ми б змогли захистити від руйнування не лише життя наших людей, а й нашу економіку”, — додав він.

Для киян чудово зрозуміла необхідність такого захисту. Лише за годину до зустрічі Кулеби з Politico в міністерстві закордонних справ у понеділок українська столиця зазнала удару російських балістичних ракет. Ракети були перехоплені засобами ППО Patriot. Але дев'ять людей, у тому числі дівчина-підліток, все одно постраждали від падіння уламків, у тому числі в районі, де знаходився Кулеба.