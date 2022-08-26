Кулеба закликав TotalEnergies припинити співпрацю з рф

Про це глава української дипломатії написав у Твіттері

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав французьку компанію TotalEnergies, яку підозрюють в участі у постачанні авіакеросину російській армії, піти з російського ринку.

"Ми вдячні Еммануелю Макрону і французькому народу за підтримку України. На цьому тлі є ганьбою для Франції, коли французькі компанії сприяють убивствам українців і руйнуванню наших міст. TotalEnergies, ідіть із росії!"- цитує Кулебу Укрінформ

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies бере участь у постачанні газового конденсату для виробництва реактивного палива через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що потрібно провести перевірку інформації про причетність TotalEnergies до постачання реактивного палива для російських військових.

Як повідомлялося, у березні 2022 року французька нафтогазова компанія TotalEnergies ухвалила рішення про поступове згортання діяльності у росії через її агресію проти України.