Кулеба закликав Захід закрити російські держЗМІ: "Не намагайтеся їх перекричати" " Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність", - написав міністр

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Їх єдина мета - викривити реальність.

Фото: EURACTIV

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму твіттері. "Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію і знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав він.

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