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Кулеба закликав Захід закрити російські держЗМІ: "Не намагайтеся їх перекричати"

" Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність", - написав міністр
Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Їх єдина мета - викривити реальність.
Кулеба закликав Захід закрити російські держЗМІ: "Не намагайтеся їх перекричати" Фото: EURACTIV

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму твіттері.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію і знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав він.

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27 07 2022 12:32
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