CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Їх єдина мета - викривити реальність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба закликав Захід закрити російські держЗМІ: "Не намагайтеся їх перекричати"
" Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність", - написав міністр
Фото: EURACTIV
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму твіттері.
"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію і знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав він.
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27 07 2022 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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