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Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру

08 лютого 2024, 21:41
Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру
Фото: Укрінформ
Говорили також про шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.

Про це він повідомив на X (twitter).

Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Габріелою Зоммерфельд та подякував за засудження її країною загарбницької війни рф проти України та солідарність з українським народом.

"Я запросив Еквадор приєднатися до формули миру президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України", - повідомив міністр.

Глави МЗС України та Еквадору також досліджували шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці та збільшення торгівлі.

 

війна в Україніросія окупантиформу мируКулеба

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