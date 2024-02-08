Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.

Про це він повідомив на X (twitter).

Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Габріелою Зоммерфельд та подякував за засудження її країною загарбницької війни рф проти України та солідарність з українським народом.

"Я запросив Еквадор приєднатися до формули миру президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України", - повідомив міністр.

Глави МЗС України та Еквадору також досліджували шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці та збільшення торгівлі.