Кулеба запросив французький бізнес взяти участь у "Великому будівництві" і великій приватизації

"У наступні роки в Україні відкриваються величезні можливості, зокрема у сферах будівництва, інфраструктури та енергетики", - зазначив Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч бізнес-ради з представниками великого і середнього французького бізнесу і запросив їх взяти участь у "Великому будівництві" і великій приватизації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, пише "Економічна правда".

"У наступні роки в Україні відкриваються величезні можливості, зокрема у сферах будівництва, інфраструктури та енергетики", - зазначив Кулеба.

Кулеба також уточнив, що йдеться насамперед про будівництво та концесію доріг і мостів, концесію та приватизацію портів, модернізацію прикордонної інфраструктури, проекти з електрифікації громадського транспорту, розвиток систем водопостачання, переробку сміття тощо.

Крім того, сторони приділили особливу увагу енергетичній сфері. Кулеба відзначив потенціал виробництва в Україні зеленого водню та синхронізацію нашої держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

Зазначається, що участь у раді взяли топ-менеджери компаній, які вже працюють або зацікавлені у реалізації бізнес-проектів в Україні: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy тощо.

Нагадаємо, що НБУ оцінив користь "Великого будівництва" для економіки