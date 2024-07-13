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Кулеба зробив різку заяву про вступ до НАТО

13 липня 2024, 12:51
Кулеба зробив різку заяву про вступ до НАТО
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Міністр акцентував на тому, що шлях до членства в Альянсі "незворотній".
Обіцянка того, що Україна стане членом НАТО, має бути виконана, але українці не можуть чекати цього ще 75 років.
 
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі CNN.
 
"Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянку цю буде втілено", - заявив він.
 
При цьому міністр зазначив, що "за останні два дні" Україна побачила дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях про те, що шлях до членства незворотній.
 
"Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях для забезпечення стратегічної безпеки та стабільності в Євроатлантичному регіоні", - заявив міністр.
війна в Україніросія окупантиДмитро КулебаНАТО

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