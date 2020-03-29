Культура проти карантину. Музеї Європи, які можна побачити онлайн

Карантин - це не вирок нашим естетичним потребам. Тож, замість того, щоб сумувати через закриті культурні місця вашого міста, запрошуємо вирушити у віртуальну подорож музеями Європи, які можна відвідати онлайн. Підбірка від “Рубрика”.

Музей Ван Гога, Нідерланди

Музей Ван Гога в Амстердамі Фото: DW.com

Музей Ван Гога в Амстердамі розміщує найбільшу колекцію творів постімпресіоністського майстра. Віртуальна екскурсія музею Ван Гога більше орієнтована на тих, хто знайомий з його роботою, ніж новачків, які прагнуть дізнатися про його техніку та історію. Існує зовнішнє посилання на сторінку музею на YouTube, де викладені відео-пояснення деяких його найвідоміших творів. Подивитися представленні експозиції можна тут.

Музей Ґуґґенгайма (Guggenheim Bilbao), Іспанія

Музей Ґуґґенгайма в Більбао. Фото: guggenheim-bilbao.eus

Музей сучасного мистецтва, що містить чи не найбільше зібрання творів іспанських та зарубіжних художників. Місія музею полягає в тому, щоб збирати, зберігати і досліджувати сучасні твори мистецтва і представляти їх в їхньому історичному контексті, пропонуючи аудиторії будь-якого віку і штибу шанс відкрити для себе мистецтво нашого часу.

Серед колекцій - оригінали пензля Клімта, Шиле, Пікассо, твори видатних модерністів й експресіоністів. В онлайн-версії - посилання на книги з мистецтва, звідки можна збагатити ерудицію щодо диваків сучасного мистецтва. Подивитися представленні експозиції можна тут.

Лувр, Франція

Лувр, Париж. Фото: slovoidilo.ua

В онлайн-версії найвідомішого музею світу, де зібрані найкращі зразки світового мистецтва від античних часів до сучасності, можна легко знайти потрібний експонат завдяки зручній системі пошуку (на відміну від системи офлайнової). Для панорамного виду інтер’єру музею вам доведеться зайти на власний веб-сайт Лувра, де доступно кілька віртуальних екскурсій. Ви також можете знайти окремі предмети на сайті Лувра, зокрема, знамениту "Мону Лізу". Подивитися представленні експозиції можна тут

Британський музей, Велика Британія

Британський музей у Лондоні. Фото: Уніан

Британський музей у Лондоні - головний історико-археологічний музей Об’єднаного Королівства. У ньому зібрані експонати з усього світу. З колекцією, яка нараховує понад 8 мільйонів об’єктів, Унікальний онлайн-сервіс - компас Британського музею - допоможе розібратися у всьому різноманітті представлених експонатів. На сайті два “компаси” - загальний і для дітей. Використовуючи їх, можна переглянути фотографії експонатів у звичному та збільшеному розмірі. Подивитися представленні експозиції можна тут.

Театр-музей Далі, Іспанія

Театр-музей Сальвадора Далі у Фігерасі. Фото: travel.tochka.net

Театр-музей Далі цілком присвячений мистецтву Сальвадора Далі. Музей, до створення якого він сам доклав руку, по істині витвір мистецтва. Тут є багато приміщень та експонатів, що оточують кожну епоху життя та кар’єри Далі, а сам художник похований тут. Подивитися представленні експозиції можна тут.

Бельведере (Belvedere), Австрія

Бельведере, Відень. Фото: Eva Würdinger, Belvedere, Wien

У Верхньому Бельведері знаходиться вражаюча колекція австрійського мистецтва від середньовіччя до наших днів. В основі творів мистецтва близько 1900 року перебуває найбільша в світі колекція Густава Клімта. Блискучі відблиски - золоті картини Клімта "Поцілунок і Джудіт" і шедеври Шиле і Кокошко. Видатні роботи французьких імпресіоністів і видатна колекція віденських картин Бидермейера - ще одна визначна пам’ятка Верхнього Бельведера. Подивитися представленні експозиції можна тут.