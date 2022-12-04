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CУСПІЛЬСТВО

Культурний десант: патріотичні котики ЗСУ з’явилися на вулицях Херсона

04 грудня 2022, 15:10
Культурний десант: патріотичні котики ЗСУ з’явилися на вулицях Херсона
Kherson kotyky Херсон котики
Ціла команда художників "Культурного десанту" створила яскраві патріотичні мурали у Херсоні

На вулицях Херсона відтепер всюди можна побачити милих патріотичних котиків. Котики військові. Котики ДСНС-ники. Котики волонтери. Котики активісти руху "Жовта стрічка" і просто небайдужі котики, які роблять місто Херсон гарнішим та яскравішим, попри війну, обстріли та руйнування, передає Херсон плюс.

Створила ці яскраві патріотичні мурали у Херсоні ціла команда художників з "Культурного десанту" у рамках проєкту "Стіни культури",  який розпочався на деокупованих територіях Харківської області.

А у херсонський котиків є всі шанси стати візитівкою звільненого нескореного міста.


культуракотикиХерсонЗСУ

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