Культурний десант: патріотичні котики ЗСУ з’явилися на вулицях Херсона

Ціла команда художників "Культурного десанту" створила яскраві патріотичні мурали у Херсоні

На вулицях Херсона відтепер всюди можна побачити милих патріотичних котиків. Котики військові. Котики ДСНС-ники. Котики волонтери. Котики активісти руху "Жовта стрічка" і просто небайдужі котики, які роблять місто Херсон гарнішим та яскравішим, попри війну, обстріли та руйнування, передає Херсон плюс.

Створила ці яскраві патріотичні мурали у Херсоні ціла команда художників з "Культурного десанту" у рамках проєкту "Стіни культури", який розпочався на деокупованих територіях Харківської області.

А у херсонський котиків є всі шанси стати візитівкою звільненого нескореного міста.