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Купуємо "нові колеса": від класики до останньої моделі з автокредитом від Ощадбанку

27 лютого 2023, 19:42
Купуємо

Пішки ходити корисно, але їздити значно швидше. Годі поспішати у переповненому транспорті, час обирати власні колеса. Ціни на автомобілі зростають швидше ніж зарплата? Не проблема з автокредитом. При наявності стабільного доходу Ощадбанк може видати до 10 млн грн на нове авто в кредит. Цього вистачить не лише на нетлінну класику, а й на сучасний екологічний електрокар.

Чому автокредит — це вигідно

Купівля авто — справа відповідальна і складна. У розмаїтті моделей важко визначитися навіть з візуальними параметрами, а для вивчення технічних переваг треба присвятити окремий розділ життя. І коли вже ніби остаточно вирішиш, що саме хотілося б придбати, на ринку з’являється ще з десяток аналогічних автівок і все починається знову. Щодо повільного, але невпинного здорожчення автомобілів через валютні коливання годі й говорити. Кошти можна збирати роками, але так і не наважитися на витрати.

Автокредит здатний розірвати це замкнене коло. Помірний відсоток банківської комісії, тривалий строк виплати і необтяжливі регулярні платежі дозволять придбати омріяний автомобіль і навіть не в базовій комплектації, а з усіма корисними додатками.

Програма кредитування купівлі нових авто від Ощадбанку передбачає гнучкий підхід до встановлення розміру першого внеску, способу нарахування відсотків та графіку щомісячних платежів. А ще банк бере на себе оформлення обов’язкових платежів і страхових відрахувань.

Чи складно взяти кредит на нове авто

Стати учасником банківської програми автокредитування може практично кожен охочий. Три основні вимоги до позичальника:

  • • Правоздатна особа.
  • • Повнолітня особа.
  • • Наявність стабільного доходу, достатнього для погашення щомісячних внесків.

Перелік вимог стосується також кредитної історії позичальника. У разі її відсутності, або певних сумнівів щодо фінансової надійності клієнта, банк запропонує залучити до співпраці поручителя — особу, яка підтвердить надійність позичальника, а у разі потреби візьме на себе погашення кредиту.

Все, що потрібно, для отримання позики на купівлю автомобіля — подати заяву до банку за стандартною формою і надати пакет документів, що підтверджують особу, фінансовий стан, а також стосуються об’єкта позики. Детально про всі умови розповість кредитний менеджер, разом з яким клієнт визначить ключові параметри майбутньої співпраці. Подальші кроки щодо взаємодії з автомобільним салоном, оформленням автомобільної страховки, реєстрації банк візьме на себе.

Кредит на нове авто — просте і логічне рішення для тих, хто звик діяти і насолоджуватися життям сьогодні, не відкладаючи здійснення мрій на далеку перспективу.

 

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