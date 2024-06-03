Компанія Allegory Ink – це популярний виробник із Флориди, який вважається відносно молодим брендом. Вперше про продукцію цього бренду дізналися у 2016 році. При цьому основна мета компанії полягала в тому, щоб створити щось нове, приємно здивувати споживачів на ринку чорнил, призначених для тату індустрії. Сьогодні кожен майстер має можливість купити фарбу для тату Allegory за вигідними цінами, розглядаючи запропоновані варіанти від відомого бренду.

У команді компанії налічується понад 60 досвідчених художників з різних куточків світу, які на власному досвіді змогли створити неймовірну формулу. Це рідкодисперсні пігменти, які мають однорідну консистенцію та зручні у використанні. Крім того, такі пігменти вважаються 100% Vegan Free, а отже, у складі відсутні токсичні компоненти, здатні провокувати алергічні реакції на шкірі. Компанія відмовляється тестувати свою продукцію на тваринах, що є ще однією незаперечною перевагою.

Яка буває фарба для тату?

Тату фарба Allegory – це ідеальне поєднання якісних компонентів у складі, зручної для роботи майстра консистенції та насиченості відтінків. Завдяки застосуванню унікальної формули, щільній структурі такий продукт вже активно використовується в колі цінителів лайнінгу та розтушовки.

На вибір доступні два базові кольори:

Чорний – це класика, без якої не може обходитися жоден майстер незалежно від стилю, обраної техніки. Серія Black, яка запропонована на сайті mixtattoo.com.ua, зручно лягає на шкіру, має чорний та насичений колір, який навіть з часом не вигоряє на сонці. Цей варіант відмінно підходить для цінителів блекворку, дотворку та інших стилів. Білий – ще один універсальний колір із серії White, який вважається незамінним помічником при створенні відблисків на різних малюнках. Не менш ця дана фарба й при створенні модних «білих» татуювань, а також для грейвошів.

З метою збереження однорідної консистенції фарби виробник запропонував унікальне рішення – наявність спеціальної мармурової мішалки, яка передбачена для кожного флакона.

Крім різних відтінків кольорів, бренд також дозволяє майстрам обрати фарбу, відштовхуючись від конкретного об'єму. Наприклад, у продажу запропоновані флакони з об'ємом 30 мл, 60 мл, 120 мл та 240 мл. Як показує практика, витрата чорної фарби досить велика, враховуючи те, що цей пігмент застосовують у всіх татуюваннях, а біле чорнило витрачається набагато повільніше.

Переваги фарби для тату Allegory

Популярна фарба для тату Allegory, ціна якої відрізняється особливою демократичністю в магазині «Мікстату», має безліч незаперечних переваг. Незважаючи на те, що кожен з майстрів має власний список аргументів, чому варто придбати саме це чорнило, відзначають кілька загальних переваг:

Фарба не вицвітає навіть з часом. Після загоєння татуювання на будь-якій ділянці тіла всі лінії зберігають свою чіткість, а відтінок залишається насиченим.

При роботі з контурами фарба не залишає патьоків. У результаті майстру вдасться працювати у різних стилях: геометричні фігури, орнамент, реалізм та інше.

Щільне зафарбовування ділянок. Для щільного зафарбовування достатньо одного шару нанесення пігменту на поверхню шкіри. Таким чином, виключена ймовірність прогалин або нерівномірного розподілу матеріалу.

Безпека, екологічно чистий набір компонентів у складі. Компанія звертає увагу на ретельний підбір інгредієнтів, відмовляючись від токсичних елементів.

Важливо, що перекривна здатність використовуваних пігментів досить висока – варіюється в межах 75-100%.

Скільки коштує фарба для тату Allegory в Україні?

Всі майстри бажають придбати якісне чорнило швидко та недорого в Україні від перевірених виробників. Популярна фарба Allegory – це приклад ідеального співвідношення ціни та якості.

На остаточний цінник впливає два основні фактори:

Об'єм флакона. Колір фарби – чорна чи біла.

В результаті вдасться вибрати найбільш відповідний варіант, відштовхуючись від індивідуальних переваг, виділеного бюджету.

Де купити фарбу для тату Allegory?

Виконуючи покупку, необхідно бути впевненим у магазині, щоб випадково не купити підробку. На сайті інтернет-магазину «Mixtattoo» запропоновано сертифіковану продукцію від перевірених брендів, замовити яку можна онлайн.

У процесі онлайн покупки вдасться уважно ознайомитися зі складом фарби, порівняти фарбу Allegory з чорнилами інших компаній, щоб оцінити всі переваги. Завдяки додатковим акціям, знижкам, майстри отримують можливість купувати з істотною економією для свого гаманця.

Вибрати та замовити все для тату з доставкою в Київ та інші міста України можна за вигідними цінами. Оперативна доставка та кілька способів зручної оплати є важливими перевагами.