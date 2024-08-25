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Купити Маску X (Twitter) допоміг фонд, пов'язаний з російськими олігархами

25 серпня 2024, 10:23
Купити Маску X (Twitter) допоміг фонд, пов'язаний з російськими олігархами
В цьому йому допомогли також банки, фінансові установи і фонди.

 

Інвестиційний фонд 8VC, де працюють сини російського олігарха Петра Авена і колишнього члена Ради Федерації рф Вадима Мошковича, входить до компаній, які фінансували купівлю Ілоном Маском соціальної мережі Twitter.

Про це йдеться в документі Окружного суду Північного округу Каліфорнії, опублікованому The Washingon Post.

Два роки тому Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів. В цьому йому допомогли банки, фінансові установи і фонди. 

Вже цього року суд США зобовʼязав Маска оприлюднити список інвесторів у купівлю соцмережі і згідно з документом одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі X (Twitter) є венчурний фонд 8VC.

У фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена, повідомляж Forbes.

Джек Мошкович з 2024 року має вид на постійне проживання у США, він приєднався до фонду у 2018 році. Його батько - російський олігарх у аграрному секторі і заснував одну з найбільших агрокомпаній рф - "Русагро".

Крім того, Мошкович був членом верхньої палати російського парламенту - Ради Федерації. Також він в березні 2022 року потрапив під санкції ЄС у зв’язку з війною в Україні.

Син російського олігарха, президента "Альфа-Групп" Петра Авена, Денис, за інформацією Forbes, працює у фонді з 2022 року, вже після того, як його батько почав потрапляти у санкційні списки країн Заходу. 

Засновник 8VC Джо Лонсдейла розказав, що Денис Авен та Джек Мошкович близькі друзі і останній привів Авена у фонд. 

За його словами, вони професіонали у своїй справі і не повʼязані із бізнесом батьків в рф.

"Виявляється, батько Мошковича є успішним керівником сільського господарства в росії; якщо ви бізнесмен у рф, і їхній лідер каже зустрітися, ви йдете, незалежно від ваших поглядів. Його батько зараз у "олігархічних" списках санкцій. Але я не найняв його батька, я найняв його. І він суперзірка", - написав Лонсдейл у X.

Він додав, що Денис друг Джека, з яким він виріс. Коли він закінчував магістратуру, провідна приватна фірма платила за це, і він планував піти працювати туди, але боягузи в тій фірмі побачили, що Денис має батька, який зараз у списках санкцій, і сказали Денису, що вони не братимуть його.

"Що я зробив, коли почув про це? Я знаю свого колегу Джека багато років і довіряю його судженням. Я розглянув це, поспілкувався з шанованими мною менторами на цю тему та зустрівся з Денисом і прийняв його на роботу", - підсумував пост Лонсдейл. 

В жовтні 2022 року ми повідомляли, що Маск заявив, що вже купив Twitter: пояснив, навіщо.
Ілон МаскX (Twitter)росіяни

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