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Курська операція Сирського шокувала не тільки росіян, але й його офіцерів – WSJ

31 серпня 2024, 11:11
Курська операція Сирського шокувала не тільки росіян, але й його офіцерів – WSJ
iakursk.ru
Начальник штабу 61-ї механізованої бригади, сказав, що його першою реакцією був шок.
План українського головнокомандувача Олександра Сирського щодо наступу на Курську область рф здивував росіян - і його власні війська теж.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Наприкінці липня Сирський зібрав вищих офіцерів на таємну нараду, де оприлюднив зухвалий план відновити військові зусилля країни, які ослабли. Генерал сказав, що українська армія "поміняється ролями з москвою", почавши перше широкомасштабне вторгнення в росію з часів Другої світової війни.
 
Один із присутніх, начальник штабу 61-ї механізованої бригади, сказав, що його першою реакцією був шок.
 
Нахабна операція приголомшила росію, коли 6 серпня ЗСУ подолали слабку оборону кордону та швидко захопили близько 100 міст і сіл у Курській області. Вторгнення збентежило диктатора путіна, підняло моральний дух українців після року жорстокої оборонної війни та показало США та іншим сторонникам, що українці ще здатні боротися.
 
"Ми розвіяли міф про те, що росія - непереможна країна. Ми зробили те, чого ніхто не робив 80 років", - сказав підполковник Артем Холодкевич.
 
Операція привернула увагу до Сирського. 59-річний кадровий військовий офіцер зіткнувся з складною пропозицією, коли прийшов на посаду в лютому. Він змінив популярного генерала Валерія Залужного, і відтоді в основному намагався вести війну на виснаження проти набагато більшого ворога.
 
Вторгнення перевернуло наратив війни, повернувши Україну до наступу. Але успіх операції зрештою визначатиметься тим, чи призведе вона до тривалих здобутків чи більших втрат на полі бою, чи принесе політичні дивіденди, чи зміцнять позицію України на будь-яких майбутніх мирних переговорах. 
 
Деякі військові стратеги та солдати поставили під сумнів Курську операцію, стверджуючи, що Сирський направляє дорогоцінні резерви живої сили та техніки на новий фронт, у той час як росія користується зношеними оборонними лініями України на східному фронті, щоб просуватися вперед. росія вивела кілька тисяч військ з України у відповідь на вторгнення, але посилила напади на свою головну ціль - Покровськ.
 
Інші схвалили цей крок, сказавши, що Україні потрібно змінити імпульс війни. Україна не могла дозволити собі просто намагатися виграти час, кидаючи більше людей на лінії оборони, сказав американський генерал у відставці Бен Ходжес.
 
"Ні в кого немає достатньо ресурсів, щоб зробити все. Вам постійно доводиться приймати рішення щодо пріоритетів, де прийняти ризик", - сказав він.
 
Ця операція також є сміливим кроком для президента Володимира Зеленського, який опинився в пастці між повільним, але невпинним просуванням росії, яка хоче взяти під контроль Україну, і небажанням Заходу надати достатню кількість зброї, щоб повернути російські досягнення.
 
"Він побачив, що лише один актор може змінити статус-кво. Це ризиковано, але сміливо", - сказав Мік Раян, військовий стратег і генерал-майор австралійської армії у відставці. 

 

війна в Україніросія окупантиКурська область

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