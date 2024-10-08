Курська операція відкрила "третій шлях" виходу з війни – Foreign Policy

Як акцентували в журналі, на Заході сходяться до того, що "Україна і росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів.

Операція ЗСУ в Курській області росії, ймовірно, допомогла в досягненні стратегічної мети - уможливила переговори, засновані на взаємному обміні землями.

Про це пише американський журнал Foreign Policy.

У виданні зазначили, що такі переговори "встановлюють надійний третій шлях виходу з цієї війни", коли капітуляція України виключена, а повна перемога наразі малоймовірна.

Як акцентували в журналі, на Заході сходяться до того, що "Україна і росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні".

І, поки українські війська зберігатимуть присутність на російській території, москва не зможе претендувати на будь-яку перемогу у війні, йдеться в статті. "Окупувавши російську територію, принаймні теоретично, Київ створив прецедент, яким він може завершити війну на свою користь", - пише журнал.

Зазначається, що в Курській області з'явилася "українська теорія перемоги" - в Україні розраховують, що зможуть обміняти окуповані російські землі на свої. Операція в Курській області, принаймні, значно зміцнила позиції України на будь-яких майбутніх переговорах, додали в Foreign Policy.