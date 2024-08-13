Курська операція ЗСУ може змінити хід війни або стати фатальною помилкою – Bloomberg

путіна слід переконати, що поки рф продовжуватиме своє вторгнення, то також буде в небезпеці.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон наголосив, що за тиждень боїв у Курській області, протягом якого ЗСУ взяли під свій контроль тисячу кілометрів квадратних території, уявлення про цілі цієї операції все ще залишаються здогадкою, в тому числі для російських офіційних осіб. Аналітик вважає, що у Києва може бути багато цілей, але працюватиме Україна, зважаючи на те, як будуть розвиватися події.

"Може минути кілька тижнів або місяців, перш ніж ми дізнаємося, чи був це блискучий, високоризикований маневр, який змінив напрямок війни... чи катастрофа, що витягнула тисячі досвідчених українських солдатів з уже напружених оборонних ліній, тільки щоб витратити їх на марнославний проєкт", — пише він.

Та Чемпіон вважає, що така операція повинна була відбутися в рамках російсько-української війни. Її сюрприз полягає лише у тому, що вона сталася так пізно — через два з половиною роки після початку вторгнення. Причиною цього він вважає обмеження Заходу на використання озброєння партнерів в межах міжнародно визнаних кордонів росії. Але насправді вони перестали бути недоторканими та стали частиною поля бою одразу після того, як диктатор владімір путін ввів війська в Україну.

"росія не відчуває докорів сумління, відправляючи іранські та північнокорейські ракети і снаряди, не кажучи вже про свої власні, в Україну з глибини російської території, і немає жодних причин, через які вона має бути захищеною від атак у відповідь, — наголошує автор матеріалу. — Це був вибір путіна, а не Зеленського чи НАТО, перетворити російську територію на зону військових дій".

Тим часом США все ще забороняють ЗСУ використовувати свої далекобійні ракети для ударів по території рф. Та Чемпіон вважає, що час для відповідного рішення вже настав, позаяк Україна і без нього атакує цілі у російському тилу за допомогою власних безпілотників. Особливого значення це питання набуває на тлі обговорень про потенційний початок мирних переговорів.

"Ніхто не може серйозно стверджувати, що Україна прагне завоювати і анексувати будь-яку частину росії, навіть утримання недавно захопленої смуги прикордонної території до можливих мирних переговорів було б дуже складним завданням, — продовжує експерт. — Однак найшвидшим способом змусити путіна сісти за стіл переговорів для міцного миру може стати демонстрація того, що поки він продовжує своє вторгнення, росія теж ніколи не буде в безпеці".