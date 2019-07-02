Квартиру Януковича в Києві здаватимуть в оренду

Квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві будуть здавати в аренду.

Нацагентство з розшуку активів передало квартиру в управління приватній юридичній фірмі "СВМ-Консалтинг", заявив начальник управління АРМА Віталій Різник, інформує "Українська правда".

Договір було укладено у грудні 2018 року, а 7 лютого 2019 року керуючий отримав фізичний контроль над майном.

В АРМА уточнюють, що квартира ніким не використовувалася, в ній навіть не завершено ремонт.



Фото: Трансперенсі ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Площа житла - 240 квадратних метрів, оціночна вартість - 36 млн гривень.



Фото: Трансперенсі ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.