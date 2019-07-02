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Квартиру Януковича в Києві здаватимуть в оренду

Площа квартири становить 240 квадратних метрів, вартість - 36 млн гривень
Квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві будуть здавати в аренду.
Квартиру Януковича в Києві здаватимуть в оренду Фото: Трансперенси Інтернешнл Украина

Нацагентство з розшуку активів передало квартиру в управління приватній юридичній фірмі "СВМ-Консалтинг", заявив начальник управління АРМА Віталій Різник, інформує "Українська правда".

Договір було укладено у грудні 2018 року, а 7 лютого 2019 року керуючий отримав фізичний контроль над майном.

В АРМА уточнюють, що квартира ніким не використовувалася, в ній навіть не завершено ремонт.


Фото: Трансперенсі ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Площа житла - 240 квадратних метрів, оціночна вартість - 36 млн гривень.


Фото: Трансперенсі ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.

 

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07 02 2019 19:17
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