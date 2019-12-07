КВУ: в мажоритарних округах балотується 161 кандидат-клон
Найбільше однофамільців в ОВО №133 (Одеська область, м. Одеса) - дев'ять осіб. Зокрема, четверо з прізвищем Баранський, двоє - з Дмитрук, двоє - з Танцюра. У цьому ж окрузі балотується кандидат Олександр Зелінський, який є самовисуванцем, але в біографії вказує, що працює в ТОВ "Слуга Народу-ЗЕ", повідомляє пресслужба КВУ.
В ОВО №137 (Одеська область, м. Подільськ) і ОВО №34 (Дніпропетровська область, смт Царичанка) зареєстровано по вісім однофамільців.
В ОВО №92 (Київська область, м. Узин) балотуються семеро однофамільців, ОВО №33 (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) - шестеро. Зокрема, в ОВО №92 зареєстровано чотирьох людей з прізвищем Гудзенко, трьох - з Ференець. У ОВО №33 висунуто двох кандидатів із прізвищем Бабенко і двох - з Ляденко.
"Використання кандидатів-клонів на виборах є маніпулятивною технологією, мета якої - відібрати голоси у більш рейтингових кандидатів", - підкреслили в КВУ.
Однак в Комітеті пояснили, що однакові прізвища не є юридичною підставою для скасування реєстрації кандидата.
Нагадаємо, що законопроєкт про розширення люстрації на топ-чиновників внесли до Ради. Люстрація поширюється на депутатів та топ-високопосадовців, які працювали в Україні з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.
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