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Києву потрібно відповідати критеріям вступу України в НАТО – глава Міноборони ЕстоніЇ

24 липня 2023, 16:09
Києву потрібно відповідати критеріям вступу України в НАТО – глава Міноборони ЕстоніЇ
Джерело: /investigator
За словами Певкура, Естонія наполягала, щоб в тексті комюніке Вільнюського саміту НАТО була присутня фраза "Україна належить до НАТО".

Важливим є те, що країни-члени альянсу під час саміту у Вільнюсі чітко сказали, що Україна належить до НАТО.

Про це Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він заявив, що у будь-яких політичних чи дипломатичних питаннях, зокрема щодо руху України в НАТО, Естонія завжди підтримує проукраїнську позицію.

"Ми змогли досягнути того, що Україна має шлях стати членом НАТО. Ми також змогли відмовитися від Плану дій щодо членства. Ми змогли чітко сказати, що Україна належить до НАТО, це підтвердили всі світові лідери, навіть Джо Байден заявив про це", — наголосив міністр.

Він нагадав, що процес приєднання до Європейського Союзу передбачає дотримання певних критеріїв, які "по суті вони схожі на критерії НАТО".

Міністр оборони Естонії відзначив, що основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу.

"Зрозуміло, що це насамперед військова організація. Але ця військова організація також звертає увагу на розвиток суспільства, оскільки ви повинні бути готові відповідати критеріям Європейського Союзу так само, як і критеріям НАТО", — заявив Ханно Певкур.

У цьому контексті, як вважає міністр, тепер є чіткий шлях для України.

При цьому він наголосив: "Ми повинні спочатку закінчити цю війну, і потім ми зможемо говорити про наступні кроки".

НАТОЕстоніявійна в Україніросія окупанти

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