Київ атакували російські ''Шахеди'': є загиблі і постраждалі

Серед постраждалих - четверо дітей. Трьох з них екстрено ушпиталили через опіки.

Впродовж ночі і вранці росія атакує українську столицю різними типами озброєння. У низці районів столиці зафіксовано падіння уламків російських ударних безпілотників на житлові будинки.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 7:10 кількість поранених зросла до восьми, загинули двоє людей, повідомив Кличко. Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

"Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили у верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку", – сказав мер.