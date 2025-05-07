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Київ атакували російські ''Шахеди'': є загиблі і постраждалі

07 травня 2025, 08:07
Київ атакували російські ''Шахеди'': є загиблі і постраждалі
Фото: ДСНС
Серед постраждалих - четверо дітей. Трьох з них екстрено ушпиталили через опіки.
Впродовж ночі і вранці росія атакує українську столицю різними типами озброєння. У низці районів столиці зафіксовано падіння уламків російських ударних безпілотників на житлові будинки. 
 
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
 
Станом на 7:10 кількість поранених зросла до восьми, загинули двоє людей, повідомив Кличко. Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.
 
"Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили у верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку", – сказав мер. 
 
Госпіталізували жінку та трьох дітей. Чотирьом медики надали допомогу на місці. 
 
Станом на ранок, за даними ДСНС:
 
  • Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Врятовано 5 людей – 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.
  • Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію.
  • Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.
  • Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.
 
Раніше вночі Київ зазнав балістичної атаки, сталася пожежа у Солом'янському районі міста.
 

 

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