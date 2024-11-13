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ПОЛІТИКА

Київ готується до посилення атак з боку росії – FT

13 листопада 2024, 13:38
Київ готується до посилення атак з боку росії – FT
Київ очікує, що наступ буде набирати обертів.

Україна очікує посилення російського наступу найближчими тижнями, і військові чиновники, солдати та аналітики розглядають наступні кілька місяців як критичний етап війни.

Як пише Financial Times, останніми місяцями москва посилила атаки.

"Київ очікує, що наступ буде набирати обертів, і представник української армії повідомив Financial Times, що на східний фронт спрямовується більше медичного персоналу напередодні важких боїв найближчими днями та тижнями, "особливо на півдні та сході", - йдеться в статті.

Командир артилерійського підрозділу під Кураховим, де бої точаться найінтенсивніше, повідомив FT у понеділок, що російські війська "атакують із трьох боків". Він заявив, що його підрозділ готовий відступити, "але у нас поки що немає наказу згори".

При цьому, за оцінками військового аналітичного центру CDS, до грудня "лінія фронту, ймовірно, зміститься на 30-35 км на захід від її нинішнього положення".

За словами командирів і аналітиків, найбільшою проблемою для України залишається брак особового складу, особливо піхоти.

"Середній вік у різних бригадах уже перевищує 40 років, і, схоже, на фронт прибуває недостатньо підкріплень", - каже Франц-Стефан Гаді, військовий аналітик і науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Україна планує призвати ще 160 000 військовослужбовців у період з листопада до лютого, що, на думку РНБО, дасть змогу поповнити військові підрозділи приблизно на 85 відсотків від необхідного. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 000 осіб.

"За їхніми словами, це заповнить приблизно половину нестачі особового складу, що все одно буде поліпшенням, оскільки деякі підрозділи наразі укомплектовані приблизно на третину від необхідного", - пише FT.

Водночас кілька українських командирів і солдатів заявили, що зусиллям із залучення в армію більшої кількості чоловіків заважає безстрокова військова служба.

"Багато хлопців зараз сприймають мобілізацію як смертний вирок", - каже один із військовослужбовців, який прийшов до армії навесні 2022 року.

При цьому, як заявили виданню два командири підрозділів на східному фронті, їм доводиться направляти до піхоти кваліфікований персонал, включно з медиками.

"Війна іноді вимагає таких речей", - сказав один із командирів. "Я вже відправляв своїх кухарів в окопи".

війнанаступ рф

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