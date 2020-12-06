Київ готується посилити карантин

У Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій буде приймати рішення.

Про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК - Україна.

За його словами, штаб буде приймати рішення об 9:30. Київська влада має три сценарії розвитку.

"Станом на сьогодні ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценарієм, це означає, що хвороба входить в новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього", - заявив він.

Бондаренко говорить, що літній сезон не приніс зменшення кількості хворих, тому послаблення карантину будуть переглядати.

"Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня", - заявив він.

Радник мера міста говорить, що сьогодні о 9:30 відбудеться штаб НС міста, на якому будуть приймати рішення про можливість посилення певних обмежень, які були послаблені з 23 травня.

"Ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, ми не можемо говорити про будь-які масові заходи з кількістю людей 1 на 5 кв. метрів, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття закладів культури. Це якраз ті моменти, які мали відбутися 5 червня по Україні", - додав він.

Бондаренко зазначив, що сьогодні будуть результати епідеміологічного аналізу Держпродспоживслужби і приймуть рішення.

"Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об’єктивна сторона - ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт", - сказав він.

Суб’єктивною стороною він назвав те, що багато українців вирішили, що з моментом, коли вони можуть вийти на роботу, для них карантин закінчився.

Сьогодні на засіданні штабу також можуть прийняти рішення про жорсткі обмеження стосовно відвідування пляжів, або повне їх закриття.

Втім, питання по обмеженням стосовно громадського транспорту не стоїть.

Також радника мера Києва говорить, що в місті не відкриються точно три пункти ЗНО.

Як повідомив Бондаренко, Київ переходить до фіксування спалахів коронавірусу, і у випадку, якщо він є, то - заклад закривається.

"Незалежно від того, дитячий садочок чи магазин. Якщо за результатами епіданалізу ми будемо розуміти, що є левова частка заражень саме в такій-то галузі - для неї спочатку будуть введені більш жорсткі обмеження, потім, якщо фіксування продовжиться, звичайно такі заклади можуть бути закриті", - розповів він.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.