Київ і москва працюють над обміном 1000 полоненими – Sky News

Туреччина готова надати «гуманітарний коридор» у Стамбулі для будь-якого такого обміну полоненими

За словами турецької влади, росія та Україна готують масштабну угоду про обмін полоненими, повідомляє Sky News.

За словами уповноваженого з прав людини Туреччини Серефа Малкоча, уповноважений з прав людини росії Тетяна Москалькова та її український колега Дмитро Лубінець зустрілися минулого тижня в Анкарі, щоб обговорити угоду про обмін.

Україна та росія обмінялися списками полонених на зустрічі, сказав Малкоч, додавши, що Туреччина готова надати «гуманітарний коридор» у Стамбулі для будь-якого такого обміну полоненими.

Реджеп Таїп Ердоган та владімір путін обговорили сьогодні під час телефонної розмови обмін людьми, пораненими в Україні, повідомили у кремлі.

Україна та росія вже провели численні обміни полоненими. Востаннє це було 8 січня, коли обмінювали 50 військових з кожної країни.