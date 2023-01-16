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ПОЛІТИКА

Київ і москва працюють над обміном 1000 полоненими – Sky News

16 січня 2023, 18:16
Київ і москва працюють над обміном 1000 полоненими – Sky News
Фото: Андрій Єрмак
Туреччина готова надати «гуманітарний коридор» у Стамбулі для будь-якого такого обміну полоненими

За словами турецької влади, росія та Україна готують масштабну угоду про обмін полоненими, повідомляє Sky News.

За словами уповноваженого з прав людини Туреччини Серефа Малкоча, уповноважений з прав людини росії Тетяна Москалькова та її український колега Дмитро Лубінець зустрілися минулого тижня в Анкарі, щоб обговорити угоду про обмін.  

Україна та росія  обмінялися списками полонених на зустрічі, сказав  Малкоч, додавши, що Туреччина готова надати «гуманітарний коридор» у Стамбулі для будь-якого такого обміну полоненими.

Реджеп Таїп Ердоган та владімір путін обговорили сьогодні під час телефонної розмови обмін людьми, пораненими в Україні, повідомили у кремлі.

Україна та росія вже провели численні обміни полоненими. Востаннє це було 8 січня, коли обмінювали 50 військових з кожної країни.


РосіявійнаТуреччинаобмін полоненимиУкраїна

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