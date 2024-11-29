Київ має провести мобілізацію медиків – Foreign Policy

Саме брак живої сили, зокрема солдатів і медиків, сьогодні є критичною загрозою для виживання держави, йдеться у публікації.

Українська система військової медицини показала себе незрівнянно ефективнішою, ніж російська. Однак армія все одно відчуває гостру нестачу військових медиків, зокрема і через відсутність повноцінної мобілізації медичних працівників.

Про це пише Foreign Policy.

Україна експериментує та впроваджує інновації, щоб врятувати якомога більше життів. Вона стала першою країною, яка проводила бойову медичну евакуацію за допомогою безпілотників. Хоча втрати є добре захищеною таємницею, за всіма оцінками Україна втрачає людей набагато менше, ніж росія. Не в останню чергу через те, що українська військова медицина працює краще.

російські провоєнні Telegram-канали рясніють повідомленнями про поранених бійців, яких просто залишають помирати на полі бою. Цифри говорять самі за себе: на кожного загиблого в Україні припадає п’ять поранених. З російської сторони це співвідношення оцінювалося як 2-1, що вказує на величезну кількість смертей від бойових поранень, яким можна було б запобігти. Західні армії не мали подібного співвідношення поранених і вбитих вже більше століття.