Київ має провести мобілізацію медиків – Foreign Policy
29 листопада 2024, 17:50
Саме брак живої сили, зокрема солдатів і медиків, сьогодні є критичною загрозою для виживання держави, йдеться у публікації.
Українська система військової медицини показала себе незрівнянно ефективнішою, ніж російська. Однак армія все одно відчуває гостру нестачу військових медиків, зокрема і через відсутність повноцінної мобілізації медичних працівників.
Про це пише Foreign Policy.
Україна експериментує та впроваджує інновації, щоб врятувати якомога більше життів. Вона стала першою країною, яка проводила бойову медичну евакуацію за допомогою безпілотників. Хоча втрати є добре захищеною таємницею, за всіма оцінками Україна втрачає людей набагато менше, ніж росія. Не в останню чергу через те, що українська військова медицина працює краще.
російські провоєнні Telegram-канали рясніють повідомленнями про поранених бійців, яких просто залишають помирати на полі бою. Цифри говорять самі за себе: на кожного загиблого в Україні припадає п’ять поранених. З російської сторони це співвідношення оцінювалося як 2-1, що вказує на величезну кількість смертей від бойових поранень, яким можна було б запобігти. Західні армії не мали подібного співвідношення поранених і вбитих вже більше століття.
Українські бойові медики та військові лікарі кращі за російських, але їх гостро не вистачає. Швидкість і якість надання медичної допомоги на передовій мають вирішальне значення не лише для порятунку життів, а й для морального духу солдатів. Компетентна допомога є мотиваційною перевагою, яка зміцнює рішучість солдатів, даючи їм впевненість, що вони в надійних руках і одужають, якщо їх поранять. Відсутність якісної медичної допомоги, яку легко розголошувати в епоху соціальних мереж, має протилежний ефект, деморалізуючи солдатів і надаючи ворогу величезну психологічну зброю.
Як пише Foreign Policy, медичне забезпечення українських підрозділів на передовій зараз краще та стабільніше, ніж у минулому. А віддалені від фронту добре обладнані та укріплені шпиталі рятують багато життів. Але медиків все одно не вистачає.
"Відсутня медична мобілізація в Україні є паралельною до набагато більшої невдачі її військової мобілізації. Якщо Україна хоче вижити, не кажучи вже про перемогу, їй потрібно набагато більше солдатів і лікарів, медсестер і медиків, щоб утримати їх у боротьбі", – йдеться у публікації.