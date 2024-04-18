Київ міг перетнути "червону лінію" путіна – ЗМІ

Україна за допомогою безпілотника атакувала російський загоризонтний радар 29B6 "Контейнер" у місті Ковилкіно Республіки Мордовія. Цей удар є можливим порушенням однієї з "червоних ліній" для використання ядерної зброї.

Україна могла перетнути одну з "червоних ліній" росії для потенційного використання ядерної зброї.

Про це повідомив американський журнал Newsweek.

Вказано, що мова йде про атаку безпілотників на загоризонтну РЛС 29Б6 Контейнер, яка знаходиться біля міста Ковилкіно у Мордовії. Ця система входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

"Атаки безпілотників на російський радар, можливо, перетнули одну з червоних ліній Москви для потенційного використання ядерної зброї – "зрив дій у відповідь ядерних сил", згідно з формулюванням указу, підписаного президентом владіміром путіним у 2020 році", – пише видання.

Зазначається, що якщо дійсно постраждала радіолокаційна система Контейнер, то це може відповідати одній з "умов, що визначають можливість застосування російською федерацією ядерної зброї", як зазначено в указі президента рф.

Йдеться про "отримання достовірної інформації про пуски балістичних ракет по територіях російської федерації та (або) її союзників", а також "застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження на територіях російської федерації та (або) її союзників", уточнює видання.

Також цю атаку теоретично можна пов’язати з "впливом противника на критично важливі державні чи військові об’єкти рф, вихід з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил", а також "агресією проти рф із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозою саме існування держави".

Раніше у березні владіимір путін заявив, що росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.