Київ наполегливо працює з Угорщиною над розблокуванням вступу до ЄС – МЗС

Україна готова відкрити переговорні кластери та просувати процес вступу до ЄС, наголосили в МЗС

Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі. Київ наполегливо працює з Будапештом, щоб вирішити всі двосторонні питання.

Про це розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами у соцмережі X.

"Ми наполегливо працюємо з угорською стороною, щоб вирішити всі двосторонні питання. Ми впевнені, що можемо цього досягти. Є достатньо волі", - сказав Тихий.

Він зазначив, що Україна готова відкрити переговорні кластери та просувати процес вступу до ЄС.