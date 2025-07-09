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Київ не використовуватиме ізраїльську систему оповіщення тривоги

09 липня 2025, 21:24
Київ не використовуватиме ізраїльську систему оповіщення тривоги
Фото: gettyimages.com
Не розглядається наразі і впровадження локального оповіщення.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що в столиці України не вводитимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу.

Про це він сказав в інтерв'ю агенції Укрінформ.

"На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах", - знаначив він. 

Також він додав, що з огляду на це, впровадження локального оповіщення наразі не розглядається.

Нагадаємо, що ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити, та надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Система також розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриття.

Восени минулого року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що Ізраїль у рамках допомоги Києву повністю надав усе необхідне для створення системи раннього сповіщення про повітряні загрози - наразі Україна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології.

 
Київвійнатривоги

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