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Київ очолив рейтинг сотні найкращих міст від міжнародної агенції Resonance

04 січня 2023, 11:14
Київ очолив рейтинг сотні найкращих міст від міжнародної агенції Resonance
Столиця України очолила рейтинг найкращих міст світу 2023 року, зайнявши позицію "Почесне найкраще місто світу 2023 року".

Про це повідомляє міжнародна агенція Resonance

Місто опинилось першим у списку завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни.

"Історична столиця України є міським маяком мужності та стійкості, які ведуть непокірну націю проти вбивчого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", – зазначають автори рейтингу.

Також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останні десять років – створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Водночас до першої десятки рейтингу найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій і подорожей увійшли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сінгапур та Амстердам.

Оцінку міст проводили серед міст-мільйонників за шістьма основними  категоріями – місце розташування і кліматичні особливості, рівень розвитку міської та туристичної інфраструктури, дозвілля (в тому числі культурне та гастрономічне), людський ресурс та його потенціал, доходи громадян, просування в медіапросторі.

Раніше повідомлялось, що поляки назвали Зеленського політиком року у світі, в Польщі – Дуду.

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