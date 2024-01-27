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CУСПІЛЬСТВО

Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя

27 січня 2024, 11:58
Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя
Фото: з вільних джерел
Найдорожчим же містом у всьому світі виявилося Гамільтон.

Київ у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя посів 300-те місце з 362-х. Про це свідчать дані бази Numbeo, у якій користувачі можуть обмінюватися інформацією про міста й країни та порівнювати вартість життя в них.

Про це  пише enovosty.com.

До цього рейтингу, крім Києва, увійшли ще чотири українські міста, а саме:

Одеса — 324-а у світі;

Харків — 327-й у світі;

Дніпро — 328-е у світі;

Львів — 331-й у світі.

Які міста в Європі найдорожчі

У десятці найдорожчих міст опинилися міста з чотирьох країн: Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Великої Британії. На вершині рейтингу — швейцарський Цюрих із рейтингом 122,2, а далі:

Базель, Швейцарія — 121,8;

Лозанна, Швейцарія — 117,9;

Женева, Швейцарія — 109,6;

Берн, Швейцарія — 107,6;

Рейк’явік, Ісландія — 89,4;

Тронгейм, Норвегія — 86,3;

Берген, Норвегія — 85,2;

Ставангер, Норвегія — 82,8;

Лондон, Велика Британія — 81,9.

Найдорожчим же містом у всьому світі виявилося Гамільтон — адміністративний центр Бермудських островів.

Київрейтинг

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