Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя
Київ у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя посів 300-те місце з 362-х. Про це свідчать дані бази Numbeo, у якій користувачі можуть обмінюватися інформацією про міста й країни та порівнювати вартість життя в них.
Про це пише enovosty.com.
До цього рейтингу, крім Києва, увійшли ще чотири українські міста, а саме:
Одеса — 324-а у світі;
Харків — 327-й у світі;
Дніпро — 328-е у світі;
Львів — 331-й у світі.
Які міста в Європі найдорожчі
У десятці найдорожчих міст опинилися міста з чотирьох країн: Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Великої Британії. На вершині рейтингу — швейцарський Цюрих із рейтингом 122,2, а далі:
Базель, Швейцарія — 121,8;
Лозанна, Швейцарія — 117,9;
Женева, Швейцарія — 109,6;
Берн, Швейцарія — 107,6;
Рейк’явік, Ісландія — 89,4;
Тронгейм, Норвегія — 86,3;
Берген, Норвегія — 85,2;
Ставангер, Норвегія — 82,8;
Лондон, Велика Британія — 81,9.
Найдорожчим же містом у всьому світі виявилося Гамільтон — адміністративний центр Бермудських островів.