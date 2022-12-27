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CУСПІЛЬСТВО

Київ отримає ще десять автобусів від Риги у якості гуманітарної допомоги

27 грудня 2022, 17:50
Київ отримає ще десять автобусів від Риги у якості гуманітарної допомоги
Фото: з вільних джерел
На початку наступного року до Києва вирушать ще 10 автобусів Mercedes-Benz ризького підприємства Rīgas satiksme, які пожертвували столиці України

На початку наступного року до Києва вирушать ще 10 автобусів Mercedes-Benz ризького підприємства Rīgas satiksme, які пожертвували столиці України.

Про це повідомили на прес-конференції представники Ризької міської ради, передає "Європейська правда". 

Місцева влада закликає людей заповнити автобуси гуманітарною допомогою - товарами для дітей, засобами гігієни, продуктами харчування тривалого зберігання, питною водою і кормом для домашніх тварин.

Зазначається, що у Києві є проблеми з водопостачанням, тож стануть у пригоді вологі серветки, різноманітні медичні товари - бинти, джгути, пластирі, дезінфікуючі засоби, антисептики, медичні рукавички, а також ковдри, матраци, спальні мішки, обігрівачі, зарядні пристрої та генератори.

"Перші 11 автобусів рижани заповнили з великою любов'ю, упакувавши посилки як подарунки з листівками. Думаю, що ми зможемо заповнити і ці автобуси", - сказала керівник благодійного фонду Ziedot.lv Рута Діманта.

Усі охочі допомогти народу України, можуть пожертвувати гроші через Ziedot.lv у розділі "10 автобусів". Пожертвувані кошти будуть використані для придбання відсутніх товарів для заповнення автобусів.

Заступник посла України в Латвії Юрій Захарчук висловив подяку за вже отриману допомогу, наголосивши, що відправлені навесні автобуси дуже важливі для громадського транспорту України. росія цілеспрямовано обстрілює об'єкти електропостачання, тому в українських містах тролейбуси і трамваї потрібно замінювати автобусами.

Із середи, 28 грудня, до п'ятниці, 30 грудня, усі охочі можуть передати пожертви для заповнення автобусів.

Як повідомлялося, у квітні Рига вже відправила до Києва 11 автобусів із гуманітарною допомогою.
КиїввійнаЛатвіяРигаУкраїнадопомога Україні

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