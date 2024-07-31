Київ отримав першу партію винищувачів F-16 – Bloomberg
Перша поставка американських винищувачів F-16 від партнерів прибула в Україну.
Це стаоло довгоочікуваною подією, яка має покращити здатність зруйнованої війною країни відбивати російські атаки.
Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на ознайомлених людей.
Також передача супроводжувалася затримками і мовним бар'єром.
Агентство пише, що кількість переданих винищуачів невелика.
Джерела видання зазначили, що наразі незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16 протягом останніх місяців, використати передані винищувачі одразу, чи цей процес займе якийсь час.
Bloomberg пише, що прессекретар міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати цю інформацію.