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Київ отримав першу партію винищувачів F-16 – Bloomberg

31 липня 2024, 18:31
Київ отримав першу партію винищувачів F-16 – Bloomberg
Дедлайн для відправки бойових літаків був наприкінці липня.

Перша поставка американських винищувачів F-16 від партнерів прибула в Україну. 

Це стаоло довгоочікуваною подією, яка має покращити здатність зруйнованої війною країни відбивати російські атаки. 

Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на ознайомлених людей.

Також передача супроводжувалася затримками і мовним бар'єром. 

Агентство пише, що кількість переданих винищуачів невелика.

Джерела видання зазначили, що наразі незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16 протягом останніх місяців, використати передані винищувачі одразу, чи цей процес займе якийсь час.

Bloomberg пише, що прессекретар міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати цю інформацію.

 
війна в УкраїніF-16

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