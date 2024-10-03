Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів з Польщі – Держаудитслужба

Зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 рази більше коштів, ніж вимагала ситуація.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" невиправдано переплатило біля 160 мільйонів гривень за послугу транспортування вагонів, отриманих як дар від європейських партнерів, за реальної ринкової вартості такого перевезення - 30 млн грн.

Про це повідомили фахівці Державної аудиторської служби під час проведення аудиту фінансової діяльності КП "Київський метрополітен".

"З’ясувалося, що середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва складає 0,5 млн грн. Натомість "Київський метрополітен" за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за транспортування 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, булбуло сплачено 189,34 млн грн. Тоді як за результатами досліджень відкритих джерел інформації розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн.