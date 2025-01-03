Київ планує вдарити ракетами "Трембіта" по москві – The Telegraph

Оновлена ракета має довжину 2 метра і вагу 100 кг.

Україна готується бити по росії ракетами "Трембіта" і на сьогодні ведеться виробництво покращеної версії, яка зможе долетіти до російської столиці.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Видання зазначає, що нова українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності".

"Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси - передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи ATACMS радіусом дії 300 км, Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження", - пишуть журналісти.

Описуючи озброєння, газета пише, що ця ракета має завдовжки 2 метра і вагу 100 кг.

"Трембіта" поєднує в собі гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією - трубчастий фюзеляж і квадратне крило - і просте наведення, GPS. Ця простота надає "Трембіті" найкращу рису - низьку вартість", - йдеться в матеріалі.

Базова ракета "Трембіта", яка розробляється з 2023 року, коштує всього 10 тисяч доларів і має радіус дії лише 145 км, а також 12-ти метрову боєголовку.

Проте наразі ведеться робота над більшою, більш дальнобою версією, яка "повинна мати можливість досягти москви, що знаходиться 650 км від українського кордону".

"Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме понад 10 тисяч доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі", - пишуть журналісти, додаючи, що, наприклад, ATACMS коштує понад 1 млн доларів.

"Трембіта" не може зрівнялась з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, адже їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських та французьких боєприпасів і точності всіх трьох".

"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - констатують автори.