Київ потрапив у десятку найбрудніших міст світу Індекс Києва становить 108 за норми 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як "нездоровий"

Київ станом на 14:00 28 травня посідає 7 місце в рейтингу міст світу з забрудненим повітрям.

Фото: skypixel.com

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. Індекс Києва становить 108 за норми 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як "нездоровий". При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять надягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на повітрі. На першому місці опинилося місто Лахор (Пакистан) з показником забруднення повітря 152. Як повідомлялося, в Києві 12 квітня був зафіксований один з найвищих показників забруднення повітря у світі. Читайте також: Українські теплостанції є головними забрудниками у Європі – дослідження

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