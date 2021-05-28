НОВИНИКиїв станом на 14:00 28 травня посідає 7 місце в рейтингу міст світу з забрудненим повітрям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ потрапив у десятку найбрудніших міст світу
Індекс Києва становить 108 за норми 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як "нездоровий"
Фото: skypixel.com
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Індекс Києва становить 108 за норми 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як "нездоровий".
При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять надягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на повітрі.
На першому місці опинилося місто Лахор (Пакистан) з показником забруднення повітря 152.
Як повідомлялося, в Києві 12 квітня був зафіксований один з найвищих показників забруднення повітря у світі.
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28 05 2021 16:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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