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Київ прагне організувати телефонну розмову з очільниками України і Китаю – Bloomberg

18 січня 2024, 21:55
Київ прагне організувати телефонну розмову з очільниками України і Китаю – Bloomberg
Фото: fialan.info
Пекін хочуть залучити до участі у саміті миру.

Київ прагне організувати телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це у коментарі Bloomberg повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є речі, про які вони можуть поговорити", - сказав Кулеба.

Мова йде про залучення Китаю до Глобального саміту миру. Раніше Китай закликав до переговорів. При цьому Пекін зберіг зв'язки з росією і відмовився засудити вторгнення рф в Україну. 

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський не зустрічався з представником Китаю. Згодом він пояснив це "протокольними причинами."

Попередня розмова Зеленського і Сі відбулася у квітні 2023 року. Китай наголосив, що виступає за політичне врегулювання війни, яку Пекін називає "кризою". Тоді ж стало відомо, що Китай відправить в Україну свого спецпредставника і запевнив, що продовжить надавати гуманітарну допомогу нашій державі.

Китайвійна в Україніросія окупантиМирні ініціативи

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