Київ просить Бундесвер передати більше Leopard 2
Про це повідомляє ntv.
"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", – заявив Мельник.
Через перші втрати танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, Україна закликає до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини.
"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав Мельник.
Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони, вважає колишній полос.
Крім того, заступник міністра закордонних справ попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".
Німецький політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.
"Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – заявив він.