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Київ просить Бундесвер передати більше Leopard 2

12 червня 2023, 10:44
Київ просить Бундесвер передати більше Leopard 2
Фото: dw.com
Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

Про це повідомляє ntv.

"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", – заявив Мельник.

Через перші втрати танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, Україна закликає до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини. 

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав Мельник.

Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони, вважає колишній полос.

Крім того, заступник міністра закордонних справ попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Німецький політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.

"Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – заявив він.

НімеччинатанкиLeopard 2

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