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Київ робить ставку на Індію, яка допоможе досягти миру з путіним – Politico

25 вересня 2024, 10:12
Київ робить ставку на Індію, яка допоможе досягти миру з путіним – Politico
https://president.gov.ua/
Нарендра Моді – найбільша надія України.

Київ обрав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді своїм головним посередником для сприяння завершенню війни з росією. 

На днях під час зустрічі в Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський обговорив з Моді можливості мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Високопосадовець з України на умовах анонімності підтвердив, що Київ вбачає в Індії надійного партнера для укладення мирного договору. 

Під час літніх переговорів з Києвом Моді сказав, що компроміси з боку України будуть необхідними, однак вони не повинні включати передачу територій рф.

Попри те, що раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром путіним під час візиту до москви, Україна все більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах з кремлем.

Індія залишається однією з небагатьох світових держав, здатних вести переговори як з москвою, так і з Києвом, виступаючи за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

Швейцарія та Австрія стали на бік Євросоюзу, наклавши санкції на росію,  а відносини між Вашингтоном і москвою перебувають у стані глибокого заморожування. 

Намагання таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують в активній допомозі москві у військових діях, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за те, що він "став на бік росії".

Українські чиновники сподіваються, що Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна може значно вплинути на перебіг подій у світі.

Нещодавно ми також писали, що боєприпаси з Індії потрапляють в Україну, викликаючи обурення росії.

 

Війна в Україні Індія переговори

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