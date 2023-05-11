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Київ схиляють до переговорів на умовах росії – Данілов

11 травня 2023, 10:04
Київ схиляють до переговорів на умовах росії – Данілов
Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів на умовах росії.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. 

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах росії. Запущена велика кампанія з цього приводу. Лунає багато пропозиції з різних країн із цього приводу. Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни", – сказав Данілов. 

 
РосіявійнаУкраїнаДанілов

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