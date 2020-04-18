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Київ третій день лідирує за рівнем забруднення повітря у світі

Дихати настільки забрудненим повітрям дуже шкідливо для здоров’я
Українська столиця вже третій день очолює рейтинг міст за рівнем забруднення повітря у світі. Станом на 12 год 18 квітня індекс забруднення повітря у Києві становить 316 пунктів при нормі у 50 пунктів, а в деяких частинах області сягає 400 пунктів і вище.
Київ третій день лідирує за рівнем забруднення повітря у світі Слово і Діло

Про це свідчать дані ресурсу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу, передає "Громадське".

Експерти зазначають, що дихати настільки забрудненим повітрям дуже шкідливо для здоров’я. Тому мешканцям столиці радять не виходити надвір без потреби, не відчиняти вікна та частіше проводити вологе прибирання.

Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що значну частину диму, який забруднює повітря столиці, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз горить 2700 га.

Тим часом у Чорнобильській зоні відчуження ще є тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Активних вогнищ там наразі не зафіксовано.

За словами Кличка, на вулицях столиці працює поливо-мийна спецтехніка, а понад тисяча рятувальників київського гарнізону залучена для оперативного реагування на пожежі, а також до робіт з ліквідації пожеж в Київській області, зоні відчуження та в Житомирській області.

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18 04 2020 14:00
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