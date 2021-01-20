Київ увійшов до ТОП-20 мегаполісів із найбруднішим повітрям

В українській столиці в середу, 20 січня, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Зазначається, що станом на 11:00 місто було на 13-му місці у рейтингу, очолює список Приштіна, Косово. Індекс Києва становить 163 при нормі 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

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