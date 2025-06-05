Київ відреагував на ухвалення Сеймом Польщі Дня пам'яті жертв ОУН і УПА

У відомстві підкреслили, що такі кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння, а Варшаві не варто шукати ворогів серед українців.

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Республіки Польща про встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки» як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.

Про це йдеться в офіційній заяві відомстві.

Закон про встановлення такого Дня пам’яті був ухвалений парламентом Польщі 4 червня. У документі йдеться, що «у 1939-1946 роках українські націоналісти зі Східних кресів Другої Польської Республіки та нинішніх Люблінського та Підкарпатського воєводств вчинили геноцид польського населення. Вони вбили понад сто тисяч поляків, переважно селян, знищили їхнє майно та спричинили вигнання сотень тисяч поляків зі східних прикордонних земель Другої Речі Посполитої».

Згідно з текстом, "апогей цього злочину припав на липень 1943 року, а символічною датою геноциду поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, коли поляки були вбиті у близько ста селах".

Як зазначило "Польське радіо", лише один польський депутат утримався від голосування, а решта проголосували "За".

В МЗС України у свою чергу заявили, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють країни, в тому числі у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн.

"Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки. Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею", - наголошують у відомстві.

В міністерстві додали, що попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, Україна продовжить йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.

"Вкотре нагадуємо, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог у нас спільний - росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх", - підкреслюється у заяві.