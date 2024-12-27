Київ встановив контакт з новою владою Сирії

Україна навіть готова відновити дипломатичні відносини, але є умова.

Уряд України відновить дипвідносини із Сирією, якщо новий уряд змінить рішення про визнання режимом Башара Асада порушення нашої територіальної цілісності.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми будемо дивитися, як буде діяти новий уряд. Ми розуміємо, що попередній режим Асада визнав порушення територіальної цілісності України, тому були розірвані дипломатичні відносини. Якщо ця політика зміниться, то будуть відновлені дипломатичні відносини", - сказав Тихий.

За словами речника, на рівні міністра контакт із новою владою Сирії вже встановлений.

Дипломат додав, що надання гуманітарної допомоги у вигляді відправлення 500 т пшеничного борошна є не окремою акцією, а ширшим ставленням України до сирійського народу з щирим бажанням допомогти в складній ситуації.

"Ми розуміємо, наскільки складно після такої війни, після падіння цього кривавого режиму, наскільки складно простим сирійцям, тому так, це частина ширшої політики. Я думаю, що ви побачите більше кроків у цьому напрямі в майбутньому", - зазначив Тихий.

Він також запевнив, що якщо буде взаємна готовність розвивати цей діалог, Київ буде ухвалювати додаткові кроки на цьому напрямку.

Раніше український президент заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна.