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Київ ввів санкції проти причетних до виробництва дронів у росії

20 червня 2025, 15:55
Київ ввів санкції проти причетних до виробництва дронів у росії
Фото: з відкритих джерел
Санкції торкнулись 56 фізичних осіб.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотних літальних апаратів в рф.

Про це йдеться в указі президента.

Нові обмеження ввели проти осіб, які причетні до розробки й виробництва дронів "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" та інших, у тому ж числі FPV-систем та постачальників товариства з обмеженою відповідальністю "Алабуга Машинери".

Санкції торкнулись осіб, які:

  • імпортують й постачають комплектуючі підсанкційному акціонерному товариству (АТ) "Кронштадт" для виробництва "Бандероли";

  • беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Санкції торкнулись 56 фізичних осіб.

 

війнасанкції

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