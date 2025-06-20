Санкції торкнулись 56 фізичних осіб.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотних літальних апаратів в рф.

Про це йдеться в указі президента.

Нові обмеження ввели проти осіб, які причетні до розробки й виробництва дронів "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" та інших, у тому ж числі FPV-систем та постачальників товариства з обмеженою відповідальністю "Алабуга Машинери".

Санкції торкнулись осіб, які:

імпортують й постачають комплектуючі підсанкційному акціонерному товариству (АТ) "Кронштадт" для виробництва "Бандероли";

беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Санкції торкнулись 56 фізичних осіб.