Київ ввів санкції проти причетних до виробництва дронів у росії
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотних літальних апаратів в рф.
Про це йдеться в указі президента.
Нові обмеження ввели проти осіб, які причетні до розробки й виробництва дронів "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" та інших, у тому ж числі FPV-систем та постачальників товариства з обмеженою відповідальністю "Алабуга Машинери".
Санкції торкнулись осіб, які:
-
імпортують й постачають комплектуючі підсанкційному акціонерному товариству (АТ) "Кронштадт" для виробництва "Бандероли";
-
беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.
Санкції торкнулись 56 фізичних осіб.