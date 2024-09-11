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ПОЛІТИКА

Київ закликає Індію стати модератором переговорів з росією

11 вересня 2024, 13:57
Київ закликає Індію стати модератором переговорів з росією
Фото: з вільного доступу
Київ хоче провести другий Саміт миру до листопада.

Київ хоче, щоб Нью-Делі був модератором перемовин та використовував свої зв’язки з росією, аби посадити москву за стіл переговорів. За словами посла України в Індії Олександра Поліщука, країна повинна відігравати більш активну роль для припинення російської агресії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Поліщука, Україна запропонувала Індії провести другий Саміт миру до листопада 2024 року, аби припинити війну. Проте зараз неясно, чи погодиться на це Нью-Делі. Посол підкреслив, що Індія не повинна задовольнятися тим, що виступає у ролі "листоноші, який передає повідомлення", а має відігравати "більш надійну роль".

"Якщо Індія прагне отримати постійне місце в Раді Безпеки ООН, щоб служити власним інтересам, вона встановлює планку занадто низько", — заявив Поліщук.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, президент Володимир Зеленський під час візиту до Києва прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді запропонував провести в його країні другий Саміт миру. Співрозмовники ЗМІ наголошують, що якби Нью-Делі погодився, це свідчило б про прогрес. 

Індіяпереговоривійна в Українісаміт миру

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