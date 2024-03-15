Київ закликає Захід фінансувати українське оборонне виробництво

Камишін каже, що відновлена оборонна промисловість України може виробляти деякі види озброєнь дешевше і швидше, ніж союзники.

Україна звернулася до західних союзників із закликом фінансувати виробництво зброї всередині країни. Оскільки її виробничі потужності, що нарощуються останнім часом, значно перевищують обсяг доступного фінансування.

Про це пише Financial Times.

"Найшвидший спосіб почати виробництво — зробити це в Україні... Ми конкурентоспроможні за ціною і перебуваємо близько до лінії фронту", — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в інтерв'ю FТ.

Колись величезна оборонна промисловість України була практично зруйнована до початку повномасштабного вторгнення росії, але з тих пір її підприємства переобладнали виробничі лінії, збільшили кількість працівників і збільшили кількість робочих змін. Однак ці потужності будуть нестійкими без нових контрактів.

Минулого тижня видання "Українська правда" підрахувало, що оборонні підприємства України здатні виробити озброєнь на 18 мільярдів доларів цьогоріч, але уряд виділив їм лише 9 мільярдів доларів. Камишін відкинув ідею, що українські оборонні компанії можуть стати конкурентною загрозою для постачальників з інших країн Європи. Навпаки, Україна сприяє нарощуванню потенціалу своїх європейських союзників у той час, коли їм необхідно переозброюватися, щоб протистояти зростаючій російській загрозі.

"У нас є додаткові можливості, які не конкуруватимуть, але доповнюватимуть можливості ЄС і НАТО", — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

Камишін сказав, що Київ "веде переговори з майже 10 країнами" щодо фінансування ними закупівель у компаній в Україні, включаючи повністю вітчизняні підприємства та спільні підприємства із західними фірмами. Міністр також вважає, що відроджена оборонна промисловість, ймовірно, стане опорою для відновлення економіки України після закінчення війни, і що в інтересах західних партнерів позбавити країну залежності від іноземної допомоги.

"Ми не хочемо постійно просити грошей... Ми - креативний і надійний партнер, якого ви хочете мати у своїй команді в скрутні часи", — підсумував Олександр Камишін.