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Київ замовив у Франції ще один радар для ППО

09 червня 2024, 12:02
Київ замовив у Франції ще один радар для ППО
Wikipedia
Міноборони України замовило у французької компанії Thales вже другий радар Ground Master 200 з системою управління ControlView для протиповітряної оборони.

Про це повідомила прес-служба групи Thales.

Перший радар з системою управління Україна придбала ще в 2023 році. 

В заяві написано, що радар довів свою ефективність на полі бою, тому Україна вирішила придбати ще один.

"Ця друга система посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України", - заявив виконавчий віце-президент Land and Air Systems Ерве Дамманн.

Ground Master 200 це базовий тривимірний багатофункціональний тактичний радар ППО середньої дальності. Цей мобільний пристрій призначений для захисту ключових ресурсів і розгорнутих сил. Радар дозволяє шукати цілі при огляді до 70 градусів і на висоті понад 24 кілометри.

 
війна в УкраїніППО

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