Київ запросив президента Бразилії до України для розуміння сутності російської агресії

Українське Міністерство закордонних справ вважає, що підхід президента Бразилії Лули да Сілви не відповідає реальному стану речей, та запрошує його відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність російської агресії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", – зазначив він.

Дипломат підкреслив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати, адже загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань.

"Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої президентом Зеленським", – констатував Ніколенко.

Також речник МЗС підтвердив запрошення да Сілві відвідати Україну.