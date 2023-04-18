Київ запросив президента Бразилії до України для розуміння сутності російської агресії
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", – зазначив він.
Дипломат підкреслив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати, адже загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань.
"Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої президентом Зеленським", – констатував Ніколенко.
Також речник МЗС підтвердив запрошення да Сілві відвідати Україну.