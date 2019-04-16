Київ зайняв 34 місце в топі стартап-міст світу: піднявся зі 63-ої сходинки

Київ зайняв 34-е місце серед більше 1000 міст світу, як один з найбільших стартап-міст. Україна в цілому зайняла 31 місце з понад 100 країн.

Сервіс StartupBlink оновив світову стартап-карту. Виявилося, що Київ різко піднявся з 63 місця на 31-е, обігнавши стартап-екосистеми Гельсінкі, Мюнхена, Шеньчженя і Дубліна. Останнє оновлення карти робилося в 2017 році. Про це повідомляє UNIT.City з посиланням на StartupBlink.

Позиція країни в рейтингу залежить від кількості проектів, їх якості та бізнес-середовища стартап-екосистеми. Позиція міста - від того, наскільки сильна екосистема і це оцінюється власним алгоритмом авторів звіту. В Україні партнером StartupBlink став техно-парк UNIT.City.

У столиці нарахували 321 стартап. Крім Києва в рейтинг увійшли Одеса (235 місце), Львів (299), Харків (435) і Дніпро (561). А Україна за останні два роки піднялася в топі на 4 позиції.

Серед міст перші три місця утримують Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лондон. Серед країн - США, Великобританія і Канада.

Карта StartupBlink створена на основі Google Maps. Всього на ній відзначені понад 62 000 стартапів. У базі зібрані дані по AngelList, Swissstartups.org, Elance.com і інших платформ. Карта дозволяє фільтрувати стартапи по галузях і місцем розташування, а акселератори - за кількістю грошей, які пропонуються стартапам, і по регіонах.