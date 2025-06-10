Київська влада розповіла про наслідки російської атаки на місто

Пошкодження є в семи районах Києва, пишуть у КМВА

У ніч на 10 червня внаслідок російської атаки дронами пошкодження є в семи районах Києва.

Про це повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Тяжка ніч для всіх нас. Протягом ночі ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста. Пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення", – написав він.

Голова КМВА зазначив, що "ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі сил оборони вдалося мінімізувати жертви". "Мета ворога одна – залякати. Дестабілізувати ситуацію й змусити нас скоритися. Тож сьогодні як ніколи необхідно бути єдиними і згуртованими", – заявив Ткаченко.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога постраждало четверо людей, усіх госпіталізували.

У своїх постах мер писав про наслідки ворожого нальоту в Солом'янському, Подільському, Шевченківському, Оболонському, Дарницькому й Деснянському районах.

За даними Кличка, на Київ уночі також летіли ракети.