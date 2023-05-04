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Київські митники вилучили літак, який привезли в Україну з Румунії

04 травня 2023, 17:10
Київські митники вилучили літак, який привезли в Україну з Румунії
Фото: з вільного доступу
Літак ввозили до України у розібраному вигляді.

Київські митники вилучили літак Cessna, який намагались ввезти з Румунії до України по запчастинах. У декларації було зазначено, що це лише складові повітряного судна, проте було встановлено, що це таки повноцінний літак. 

Про це повідомляє Київська митниця. 

З Румунії до України розібраний літак Cessna ввезли на вантажному транспорті. У документах було вказано, що на територію України завозять саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро. Проте, як виявилось, це був повноцінний літак, але у розібраному вигляді. 

"Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжа та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо. Тобто по суті вантаж являє собою літак Cessna модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування", – повідомили митники. 

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

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